Accidente de juego mecánico deja 5 heridos en Guanajuato

La noche del domingo, el juego mecánico de nombre Booster se impactó con su propia estructura y quedó suspendido a más de 20 metros (m) de altura con dos personas atrapadas en una canastilla, en la 44 Feria de San Miguel Arcángel y la Alfarería 2025.

Al menos cinco personas resultaron heridas por golpes, de las cuales tres lograron salir de dicha atracción por su cuenta, y dos, un hombre y una mujer, fueron rescatados por personal de Protección Civil con apoyo de grúas, elevadores y un dron, con el fin de evaluar el daño.

Queda en video

Asistentes captaron este accidente de forma presencial y en video, compartido a través de redes sociales. En este, se observa el momento exacto de su falla y se escuchan los gritos de los usuarios.

Al ser rescatados, ambos jóvenes recibieron atención médica.