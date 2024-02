Accidente deja 14 lesionados

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) de la Ciudad de México reportó que fueron 14 los lesionados por el accidente de un autobús de pasajeros que se atoró en el bajo puente del viaducto y su cruce con Insurgentes, quienes fueron atendidos en el lugar, excepto dos mujeres que fueron trasladadas al hospital para descartar fracturas.

Los pasajeros fueron llevados ante el agente del Ministerio Público (MP) para presentar su denuncia correspondiente, debido a que el conductor del autobús se dio a la fuga y abandonó el lugar del accidente.

Efectivos de la SSC canalizaron los servicios correspondientes para 14 personas que viajaban en un autobús de pasajeros que tuvo un percance vial en la alcaldía Benito Juárez.

Al llegar al lugar observaron a varias personas que descendían de un autobús procedente de Toluca, Estado de México, y que se dirigía al estado de Puebla, quienes mencionaron que el conductor no calculó la altura para que pasara la unidad y se impactó en el bajo puente.

Por ello, solicitaron los servicios médicos correspondientes para atender a los 16 pasajeros, 10 mujeres, dos de ellas requirieron traslado hospitalario para descartar posibles fracturas.

En tanto, seis hombres sin lesiones graves fueron atendidos por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y de Protección Civil (PC).

Pasajero relata percance

Heriberto García, uno de los pasajeros, comentó que “cuando abrí los ojos, ya vi el techo del puente” y él estaba tirado.

Mencionó que el autobús había salido de Jalisco y se dirigía a Puebla. Él venía en la parte de arriba y agradece que no haya pasado a mayores el accidente: “¡Gracias a Dios! (Si no) Me hubiera quedado ahí degollado”.

Expuso que cuando se percató del techo encima, escuchó el grito de los demás.

Dijo que le pareció extraño que el autobús se fuera por viaducto, porque siempre toma Arco Norte y esta vez cambió de ruta por la entrada a Toluca.