La exconductora mexicana de televisión, Inés Gómez Mont Arena, fue removida de Estados Unidos (EUA) tras aceptar su salida voluntaria del país, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La vocería del DHS informó que “Gómez-Mont Arena entró legalmente en Estados Unidos el 13 de enero de 2021, con permiso para permanecer en el país de forma temporal”.

Sin embargo, añadió, la mexicana “no abandonó el país antes del 14 de abril de 2021, incumpliendo así nuestras leyes”.

El DHS detalló que “Gómez-Mont Arena aceptó la salida voluntaria y, el 23 de noviembre de 2026, fue expulsada del país”. El Departamento no detalló el destino al que fue expulsada.

De acuerdo con el diario El País, la mexicana habría pagado una fianza y quedó en libertad, pero el caso sigue abierto.

La exconductora enfrenta en México órdenes de aprehensión por lavado de dinero, fraude fiscal, peculado y delincuencia organizada.