Aceptan crear sólo dos comisiones de 20 solicitudes

En lo que va de la LXVI Legislatura, la Cámara de Diputados ha recibido solicitudes para crear 19 comisiones especiales, y 20 con la última presentada el jueves por la dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Montiel, con el objetivo de investigar la elección presidencial de 2006.

De mencionada cantidad, sólo se ha aprobado la creación de dos: Una en materia de Inteligencia Artificial (IA) para evaluar su impacto en México, e impulsar un marco normativo integral; y otra para dar seguimiento al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Ambas, el pasado 29 de abril.

La tercera podría ser la comisión especial propuesta de forma reciente por este partido político, derivado de las declaraciones del expresidente Vicente Fox, quien declaró que influyó en la elección de hace 20 años, pues el coordinador morenista, Ricardo Monreal, aseguró que la mayoría legislativa cuenta con los votos necesarios, aún si la oposición no lo apoya.

En la LXVI Legislatura, al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) le han rechazado la creación de cinco comisiones especiales: Para investigar el descarrilamiento del Tren Interoceánico; dar seguimiento al brote de sarampión en el país; evaluar el desempeño del Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Mexicana de Aviación, la Megafarmacia del Bienestar, el Corredor Interoceánico y la Refinería Olmeca; dar seguimiento al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, entre otras.

En el mismo periodo, Morena ha propuesto crear cuatro comisiones especiales, pero una de esas solicitudes fue retirada el mismo día; fue una presentada por el diputado Arturo Ávila con el objetivo de investigar el denominado “cártel inmobiliario”.

El PRI propuso tres

La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propuso crear tres comisiones especiales (sobre Inteligencia Artificial, investigar un posible daño al erario por Segalmex, Diconsa y Liconsa entre 2019 y 2024, e investigar el descarrilamiento del Tren Interoceánico).