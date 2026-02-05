Aceves anuncia que no se reelegirá en la CTM

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) informó que su secretario general, Carlos Aceves del Olmo, notificó al Comité Nacional su decisión de concluir de manera íntegra el periodo para el que fue electo, que finaliza el próximo 23 de febrero, sin buscar la reelección al frente de la organización, tras una década al frente.

En un boletín publicado en sus canales, la CTM detalló que la decisión de Aceves del Olmo fue notificada al Comité Nacional “como un acto de responsabilidad institucional y congruencia con su trayectoria”.

Esta determinación, de acuerdo con lo publicado, obedece a una reflexión personal, atendiendo recomendaciones médicas y “la necesidad de dedicar mayor tiempo a su familia”.

Carlos Aceves consideró que la conducción nacional de la Confederación de Trabajadores de México “exige una entrega total y permanente acorde a los retos actuales del mundo laboral”.

Por tanto, la CTM reconoció sus 10 años en este encargo, en donde representó “el mayor honor de su vida, compromiso que asumió con lealtad y responsabilidad histórica”.

Designan a Flores Cantú como Comisionado

En este sentido, se explicó que fue designado José Ismael Flores Cantú como Comisionado Especial para la Coordinación General de los trabajos correspondientes al Congreso y a la conmemoración del 90 aniversario de la Confederación.

Al cierre de su comunicado, la CTM reconoció la aportación histórica, liderazgo y compromiso de Carlos Aceves del Olmo.