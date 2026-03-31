Aclaran situación sobre bienes asegurados

Después de que El Universal reveló que el 17 de diciembre de 2020 fue despojado el inmueble conocido como El Sardinero, en el puerto de Veracruz, en donde se encontraban unidades vehiculares aseguradas y entregadas al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), este organismo aseguró que “no fue objeto de un robo, sino de un despojo ilegal del inmueble”.

En un comunicado, el Indep señaló que dicho “despojo ilegal” fue realizado por el Sindicato de Maniobristas, Carretilleros, Cargadores, Abridores y Conexos, pero que desde el primer momento se interpuso la respectiva denuncia.

En ese sentido, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado garantizó que se atiende el tema “con firmeza”.

Según Indep, ya obtuvo una sentencia favorable, confirmada el 15 de enero de 2025, que ordena al sindicato la desocupación y entrega del material del predio.

Además, reportó que se mantiene una denuncia penal por el delito de despojo y que, ante cualquier intento de cerrar el caso, ha interpuesto recursos de control judicial.