Aclarar criterio de boletas sin doblez

Las bancadas de oposición en el Senado de la República condenaron la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de contabilizar las boletas que no sean dobladas antes de ser depositadas en las urnas, así como la invitación que le hizo a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que asistiera a la ceremonia de inicio del proceso electoral 2026-2027, lo que divirtieron, pone en duda la autonomía del árbitro electoral.

Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) coincidieron en que el INE debe explicar y corregir cualquier criterio que permita contabilizar boletas sin doblez, al considerar que esta medida genera dudas sobre la legalidad y certeza de los sufragios y podría convertirse en un mecanismo para alterar resultados en las mesas de votación.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, cuestionó la lógica de esta determinación. “Una hoja que no está doblada, entonces, ¿cómo la metieron a la urna?”, planteó, al advertir que el criterio debe corregirse, porque de mantenerse enviaría un mensaje negativo y podría anticipar un escenario de fraude electoral.

PRI denuncia “cooptación” del INE

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, advirtió que el riesgo es todavía mayor y acusó al Gobierno Federal y a Morena de estar construyendo un “fraude maquinado” y ya anunciado.

Por ello, exigió al INE garantizar imparcialidad y seguridad en el proceso, al advertir que el voto debe ser democrático y no estar orientado hacia ninguna fuerza política.

“Fraude a la ley” de Morena en campañas adelantadas

De Movimiento Ciudadano, su coordinador en el Senado, Clemente Castañeda, exigió al INE que ofrezca explicaciones puntuales sobre los señalamientos que pesan sobre el organismo y sobre su actuación rumbo al próximo proceso electoral.

Castañeda consideró que el instituto debe recuperar plenamente su papel de árbitro electoral y no convertirse en espectador de las irregularidades.