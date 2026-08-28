Acompañada de imitadora de CSP senadora rinde informe

Polémica y críticas levantó la senadora de Morena, Simey Olvera Bautista, luego de que rindiera su segundo informe de labores en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, donde se hizo acompañar por la actriz Tamara Henaine, caracterizada como Claudia Sheinbaum en su personaje conocido como “Claudita”, quien realizó la presentación de la legisladora.

La presencia de Tamara Henaine inicialmente causó sorpresa entre los asistentes a lo que la senadora denominó “gira estatal de asambleas informativas”, que realizó en los siete distritos y que tuvo como cierre el municipio de Ixmiquilpan.

La actriz, caracterizada como la presidenta Claudia Sheinbaum, inició con la presentación de Olvera Bautista al señalar: “La senadora Simey es una mujer de lucha, una mujer resiliente, valiente, y me contó un pajarito que en este hermoso Valle del Mezquital es que surgió el sobrenombre de Paloma”.

En redes sociales, los señalamientos se extendieron por la utilización de la figura de la mandataria federal para realizar esta parodia, así como la presencia de Gerardo Fernández Noroña.