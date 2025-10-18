Acoso judicial amenaza la libertad de expresión

El acoso judicial se consolidó como uno de los principales mecanismos de censura. Gobernadores, legisladores y funcionarios utilizaron figuras como “violencia política de género” y demandas por daño moral para inhibir la crítica. Casos en los estados de Campeche y Sonora fueron los más notorios, pero también hubo sanciones en Veracruz, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, en los que resultaron afectados periodistas consolidados como ciudadanos activos en redes, reporta el más reciente informe sobre la libertad de expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Durante la 81 Asamblea General de la SIP, se presentó el informe sobre México de la Comisión de Libertad de Expresión en el que se detalla que la “libertad de prensa enfrentó un panorama complejo en este período, en especial por el uso de instrumentos judiciales y regulatorios para limitar la crítica”.

El reporte hace mención de diversos casos en los que el poder ha utilizado el acoso judicial para intentar censurar y acosar a medios y periodistas, entre ellos El Universal y su columnista Héctor de Mauleón, por parte de la actual titular del Poder Judicial del gobierno de Tamaulipas, Tania Contreras López.

Relación ambivalente

Sobre la actitud del Gobierno Federal con la prensa, el reporte señala que la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una relación ambivalente, ya que por un lado radicalizó su discurso contra la prensa ante la información de diversos medios que vinculan a funcionarios del gobierno anterior con casos de corrupción, mientras que por otro, rechazó públicamente la censura al pedir al Senado que frenera un artículo de la nueva Ley de Telecomunicaciones que facultaba al gobierno a bloquear las plataformas digitales.

Finalmente el informe resalta que periodistas y varias ONG denunciaron que, durante este gobierno, la oficina de Transparencia para el Pueblo desechó 99.6 por ciento de las solicitudes de información. Esta oficina se constituyó en reemplazo del desaparecido Instituto Nacional de Acceso de la Información y Protección de Datos Personales.