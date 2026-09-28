Acosta Naranjo acusa “venganza” por traslado de Ernesto Ruffo

Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos México, acusó al gobierno federal de someter al exgobernador Ernesto Ruffo Appel a un traslado “de venganza” desde el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, hasta Ensenada, Baja California. Guías y diarios de viaje

En un mensaje difundido en X, acusó que Ruffo viajó por carretera, esposado de manos y pies, pese a que una jueza modificó la medida cautelar para que continúe su proceso desde su domicilio.

Dijo que el exmandatario estatal salió del penal después de dos meses y medio de reclusión, pero que la noticia no fue “plena” para su familia: el recorrido hasta Ensenada es de casi 3 mil kilómetros y, afirmó, se realiza bajo la lluvia y en condiciones que calificó de deplorables.

“Esta medida no es más barata, no es más segura, no es más humana. Esta medida es de venganza, para humillar, para causar dolor, para decir quién manda”, expresó.

El dirigente contrastó el traslado actual con el operativo mediante el cual Ruffo fue llevado inicialmente de Tijuana a Almoloya. Aseguró que entonces las autoridades utilizaron un avión oficial, “ni siquiera comercial”, porque, a su juicio, les urgía presentarlo ante la opinión pública como “un trofeo de la Cuarta Transformación”.

Acosta Naranjo sostuvo que la acusación contra el exgobernador busca desviar la atención de quienes, según dijo, son los verdaderos responsables del huachicol fiscal y cuentan con protección dentro del gobierno. También rechazó que Ruffo sea «el rey del huachicol» y afirmó, sin presentar pruebas en su mensaje, que esa figura «está en el sureste mexicano».

Hechos

De acuerdo con su relato, el exgobernador es trasladado en un vehículo blindado y bajo vigilancia de elementos de la Guardia Nacional, que hacen relevos en distintos puntos de la ruta. Cuestionó que Ruffo, de casi 75 años, permanezca esposado de manos y pies durante el recorrido.