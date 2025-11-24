Acreditan actos de tortura por elementos de Semar

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó en la recomendación 198VG/2025, que siete personas fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos y actos de tortura, atribuibles a elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en Veracruz.

El Organismo nacional solicitó a la Semar reparar integralmente el daño causado a las víctimas, incluyendo el otorgamiento de la medida de compensación en términos de la Ley General de Víctimas.

También gestionar en su favor atención psicológica o psiquiátrica y designar a la persona servidora pública de alto nivel de decisión para dar seguimiento al cumplimiento a la recomendación.

El 9 de julio de 2019, la CNDH recibió la queja de una persona quien manifestó que una de las víctimas, privada de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 (Cefereso 11), permanecía ahí sin que se le hubiera dictado sentencia.

Además, existía la posibilidad de ser trasladado a otro centro penitenciario, por lo que días después la CNDH entrevistó a la víctima, expresando que el 5 de octubre de 2011 había sido detenido en Veracruz por la Marina y presentado ante el Ministerio Público Federal dos días después, lapso en el que fue objeto de tortura física.

Manifestación

El 3 de abril de 2024, el titular del Juzgado de Distrito dio vista a la CNDH derivado de las manifestaciones realizadas por otras seis víctimas durante una diligencia jurisdiccional, en la cual también refirieron haber sido torturadas.

La Comisión Nacional informó que las lesiones en una de las víctimas eran consistentes con su versión, en el sentido de que fue agredida físicamente.

En tanto, los dictámenes periciales en psicología de las otras seis víctimas concluyeron, de manera individual, que tenían signos y síntomas relacionados con el Trastorno de Estrés Postraumático o depresión profunda.