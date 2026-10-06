Activa Hidalgo semáforo rojo por precipitaciones

La Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Hidalgo activó el semáforo rojo debido a las condiciones climáticas y al pronóstico de lluvias intensas, principalmente para el norte del estado, donde los derrumbes y deslaves han provocado afectaciones en diversas comunidades.

Las condiciones climatológicas del fin de semana dejaron afectaciones e incidencias reportadas en 15 municipios, con cierres de caminos, crecidas de ríos, caída de rocas, interrupciones del suministro eléctrico y daños en pasos provisionales.

Se prevén en las próximas horas precipitaciones de entre 75 y 150 milímetros, principalmente en el norte, así como rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Ante estas condiciones, Protección Civil pidió mantenerse atento a las indicaciones de las autoridades y evacuar de inmediato, si así se determina.

También llamó a utilizar las rutas señaladas hacia puntos de reunión o refugios temporales.

De manera prioritaria, pidió a la ciudadanía alejarse de laderas que presenten grietas, reblandecimiento del suelo o caída de piedras. Entre los municipios con afectaciones se encuentra Tenango de Doria, donde el lodo y los deslaves interrumpieron el paso en el tramo Peña Blanca-El Nanthe y en Cerro Chiquito.

También se reportaron afectaciones en Huasquilla y circulación parcial en la carretera Tenango–Metepec. En Tepehuacán de Guerrero se suspendió el cruce a la altura de Tamala por el aumento del nivel del agua y se reportaron afectaciones en Petlapixca-Tlalocuil y San Juan-Amola.

En Nicolás Flores un deslizamiento de rocas afectó el acceso a la cabecera municipal. En Tlahuiltepa, Tlanchinol, Huazalingo, Ixmiquilpan, Lolotla y Tianguistengo también se registraron derrumbes, caída de piedras o afectaciones en caminos.

En San Salvador, la circulación quedó reducida a un carril a la altura de La Flor Xuchitlán; en Xochiatipan se realizaron trabajos de retiro de escombros y en Huautla aumentó el nivel del río Calabozo.