Activa la Marina plan de prevención por huracán

La Secretaría de Marina informó que se encuentra activo el Plan Marina en su fase de Prevención, en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, para auxiliar a la población civil por los efectos del huracán “Priscilla”, actualmente de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

La dependencia señaló que la Cuarta Región Naval, con sede en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit; la Sexta Región Naval con sede en Jalisco y Colima; y la Octava Región Naval con sede en Michoacán y Guerrero, mantienen desplegado un estado de fuerza de siete mil 591 efectivos, tres Brigadas de Reacción a Emergencias con un total de 300 elementos.

También 205 vehículos, 63 embarcaciones, ocho aeronaves y 59 equipos especializados, para llevar a cabo tareas de evacuación y salvaguarda de la vida humana, entre los que se encuentran siete cocinas móviles y 19 planta potabilizadora de agua.

Además, se encuentran alertadas dos Brigadas de Reacción a Emergencias pertenecientes al Cuartel General del Alto Mando, con sede en Ciudad de México, con un total de 200 elementos.

Indicó que se estableció un Centro de Comando de Incidentes en el C5 de Manzanillo, Colima, así como recorridos con el fin de evaluar zonas de riesgo y alertar a la población en las colonias: Santiago Centro, Tucanes, Francisco Villa y Arboledas.

Asimismo, reuniones de coordinación con autoridades locales, avisos de alertamiento a la comunidad marítima, recorridos de vigilancia para mantenimiento del orden, en Manzanillo, Colima, Puerto Vallarta, Jalisco y Los Cabos, Baja California Sur.

La Semar recomendó a la ciudadanía mantenerse informados y atender las medidas que las autoridades les indiquen, así como a la comunidad marítima para atender los avisos que emitan las Capitanías de Puerto, para evitar riesgos innecesarios a sus instalaciones, embarcaciones y salvaguardar la vida humana.