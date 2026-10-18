Activan alerta amarilla por bajas temperaturas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) realizó varias recomendaciones a la población

Dicha Secretaría activó la alerta amarilla para seis alcaldías por bajas temperaturas durante la madrugada y mañana del día de hoy, domingo.

La advertencia es para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Además, la SGIRPC recomendó abrigarse, resguardar mascotas, evitar cambios bruscos de temperatura y consumir líquidos.