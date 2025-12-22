Activan alerta amarilla por frío en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana de hoy lunes en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Lo anterior debido a que se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, principalmente entre las 02:00 y las 08:00 horas.

Ante este escenario, se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana; proteger e hidratar la piel; evitar cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Asimismo, se sugiere lavarse las manos con frecuencia, usar gel antibacterial y acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar algún malestar. Si se utilizan calentadores o chimeneas, es importante mantener una ventilación adecuada.