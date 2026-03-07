Activan cinco mesas de trabajo rumbo al T-MEC

El mecanismo por el cual el gobierno federal se coordina con el sector privado rumbo a la revisión del T-MEC incluye, por ahora, cinco mesas técnicas de trabajo, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora.

Las mesas actuales sobre las que trabajan gobierno y sector privado son: automóviles, acero, aluminio, farmacéutico y dispositivos médicos.

En entrevista, Medina Mora afirmó que “son cinco mesas de trabajo que ya están operando, son mesas técnicas en donde la Secretaría de Economía pide apoyo específico con algunos temas en distintos sectores”.

Dijo que el sector privado estará muy presente en Washington, D.C. durante las negociaciones que se lleven a cabo para revisar el T-MEC.

Explicó que avanzarán “por separado” con Estados Unidos y Canadá, es decir, habrá en diálogos bilaterales, “pero con la idea de que esta revisión sea exitosa y continúe el tratado trilateral”.