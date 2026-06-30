Activan medidas de apoyo para venezolanos

Diversas instituciones financieras en México pusieron en marcha acciones de apoyo para atender la emergencia provocada por los sismos registrados la semana pasada en Venezuela y que dejaron afectaciones en diversas comunidades del país sudamericano.

Las iniciativas incluyen donativos, habilitación de mecanismos de recaudación y eliminación de comisiones para el envío de recursos.

BBVA México informó que, a través de su fundación, realizó un donativo inicial de un millón de pesos a la Cruz Roja Mexicana para respaldar las labores de emergencia y atención humanitaria.

Por su parte, Banco Azteca anunció la eliminación total de las comisiones en los envíos de dinero hacia Venezuela.

En tanto, Santander México informó que realizó un donativo extraordinario a la Cruz Roja Mexicana para apoyar el despliegue del Grupo de Búsqueda y Rescate.