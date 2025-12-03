Activan modificación para erradicar gusano barrenador

Con la publicación del acuerdo que refuerza el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (Dinesa) para contener el gusano barrenador del ganado (GBG) en México, este lunes se pusieron en marcha nuevas acciones de control y erradicación de dicha plaga en el país.

En un comunicado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo que amplía las medidas para prevenir, controlar y erradicar la miasis causada por el GBG, con el apoyo y colaboración de todos los sectores relacionados con la producción pecuaria y, de igual manera, de la población en general.

La dependencia explicó que dicho instrumento es de observancia obligatoria para las secretarías de Desarrollo Agropecuario de los estados, las y los propietarios, responsables o poseedores de animales susceptibles a la plaga; las y los médicos veterinarios oficiales y de libre ejercicio, las y los importadores de ganado, organismos de certificación, laboratorios de pruebas, organismos auxiliares de sanidad animal, personas que ingresan y transitan en el país en compañía de animales susceptibles, así como vehículos contenedores de mercancías que provengan o que hayan transitado por países o regiones con brotes del GBG.