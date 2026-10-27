Activan operativo de búsqueda de sacerdote

El obispo de la Diócesis de Culiacán, Sinaloa, monseñor Jesús José Herrera Quiñónez, dio a conocer que se activaron los protocolos oficiales de búsqueda del presbítero Clemente Morales Topete, miembro del templo Cristo Resucitado del fraccionamiento las Quintas, quien desapareció la tarde del sábado pasado.

A través de un comunicado, el prelado hizo el llamado a la comunidad católica y a la sociedad en general a unirse con sus oraciones por la localización del padre, el cual acudió a una cita médica en el fraccionamiento Montebello de la capital del estado.

Por su parte, la Conferencia del Episcopal Mexicano pidió a las autoridades correspondientes cumplan con su deber y colaboren con la pronta localización del padre Clemente, el cual fue visto por última vez el día 24 de octubre, cerca de las 4 de la tarde, después de acudir a una cita médica.

En un documento que circuló se mencionó que, en estos momentos, la oración, la solidaridad y la colaboración responsable de toda la sociedad ayuda a expresar, la fraternidad y renovar la esperanza