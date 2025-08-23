Activan Plan DNIII por daños causados por lluvias

El secretario de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Guillermo García Delgado, anunció la activación del Plan DNIII en apoyo de la población ante las lluvias intensas que se han registrado en las últimas horas.

En conferencia de prensa, informó que solicitaron el apoyo de la Defensa porque se esperan fuertes lluvias en las próximas horas y se busca prevenir daños en las viviendas.

De igual manera dio a conocer que a consecuencia de las lluvias de la noche del jueves se tiene un reporte de ocho bardas colapsadas, 45 casas con afectaciones en su infraestructura derivado del desbordamiento de las barrancas, entre otras afecciones menores. Señaló que es urgente la limpieza de barrancas porque hay grandes cantidades de basura lo que genera taponamientos y en consecuencia las inundaciones.

Por las afectaciones de las lluvias elementos de Bomberos y Protección Civil de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano trabajan desde la mañana de ayer viernes en distintas zonas de la ciudad.

Los daños fueron registrados en las colonias Antonio Barona, Jacarandas, Lomas de Cortés y Bosques de Cuernavaca.