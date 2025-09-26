Activan protocolos de emergencia por lluvias

Por la presencia del monzón mexicano se pronosticaron copiosas lluvias para Baja California Sur durante este jueves, por lo que autoridades advirtieron la probabilidad de crecida de arroyos y exhortaron a tomar precauciones.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó de lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros en la entidad, con rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje elevado, de hasta 3 metros.

“Las lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas”, expresó la dependencia.

La Subsecretaría de Protección Civil del estado añadió, por su parte, que se prevén lluvias incluso en los municipios del norte, Comondú, Loreto y Mulegé, donde también se han registrado precipitaciones importantes en las últimas semanas, por lo que se activaron los protocolos preventivos para alertar a las comunidades ante la posible corrida de arroyos y cortes carreteros.

Narda

Además, sobre los efectos del huracán Narda, la dependencia informó que se ubicó a más de 900 kilómetros al sur suroeste de Cabo San Lucas y aunque no presenta una trayectoria hacia la península de Baja California, el oleaje elevado sí podría registrarse en la costa sur del estado, por lo que advirtió a la navegación a extremar precauciones.

En Los Cabos, las lluvias se comenzaron a registrar durante la madrugada de este jueves y en el transcurso han sido intermitentes, sin que se reporten al momento afectaciones mayores.

En La Paz, las corporaciones de seguridad alistan el operativo Cruce Seguro para instalarse con patrullas y elementos de la Secretaría de Marina en las zonas críticas donde los arroyos suelen interrumpir el tráfico, para resguardar a la población y advertir a los automovilistas.