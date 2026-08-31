Activista e hija reciben alta tras atentado

La fundadora del colectivo de búsqueda „Voces Unidas por la Vida, Alma Rosa Rojo Medina, y su hija, víctimas de un atentado a balazos, ya fueron dadas de alta del hospital, donde fueron ingresadas la tarde del sábado pasado y se les proporcionó seguridad, informó la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava.

La mandataria interina apuntó que las rastreadoras contarán con toda la protección necesaria, en tanto que las autoridades judiciales realicen su trabajo de investigación del atentado.

Dio a conocer que luego de ser internadas en el hospital IMSS-Bienestar para recibir atención médica por sus heridas, por la noche del mismo sábado fueron dadas de alta, por lo que seguirán con tratamiento médico en su hogar.

Graciela Domínguez externó que el trabajo que desempeñan los colectivos de búsqueda en el estado es importante, por lo que se les va a brindar todo el apoyo necesario y se mantendrá un contacto directo con cada una de las agrupaciones.

A través de un comunicado se dio a conocer que una de las líneas de investigación consiste en establecer si este ataque pudiera estar relacionado con la actividad que desarrolla una de las víctimas, como integrante de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en el estado.