Activista increpa a Yunes Márquez en el AICM

El senador Miguel Ángel Yunes Márquez fue increpado por la activista Paulina Amozurritia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) sobre su apoyo a la reforma judicial y que debería explicar por qué cancelaron las investigaciones en su contra.

En un video compartido por la activista se ve cuando se para frente a Yunes Márquez y lo interpela: “Traicionó al pueblo, traicionó a los partidos”, le dijo.

“Por favor dame chance”, le pide el senador expanista, por lo que Amozurritia le reclama “dennos chance a los mexicanos, qué hizo la reforma judicial”.

Además, la activista lo llamo pederasta. “Usted es el típico que hace daño y ahora parece ser que los que lo dañamos somos nosotros. Lo que nos tendría que explicar es ¿por qué cancelaron todas sus carpetas de investigación, incluida la de su padre. No es caballero, no es mexicano”, le recriminó.

Asimismo, Paulina Amozurritia mando un mensaje a Yunes: “No te confundas, los mexicanos no te faltamos al respeto, lo que pasa es que no se nos olvida que traicionaste a la democracia a México y que tú, tu papá y tu familia están acusados de violencia sexual infantil”.

Apenas, ayer en el Senado de la República, Miguel Ángel Yunes fue cuestionado sobre su apoyo a la reforma judicial y le recriminaron el apoyo que ha recibido de Morena, ante esto el coordinador de Morena, Adán Augusto López salió en su defensa y se armó un zafarrancho.

Tras lo cual, Yunes aseguró que el que le falte al respeto «senador o no sea senador, aquí o afuera, tendrá una respuesta, yo tomé la decisión de apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum, apoyar a México y nadie me puede criticar. No me voy a dejar», expresó desde su escaño.