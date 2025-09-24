Activistas de Greenpeace escalan la Estela de Luz

La mañana de este martes, un grupo de activistas de Greenpeace México llevó a cabo una protesta en el monumento a la Estela de Luz, ubicado en la colonia Bosque de Chapultepec Primera Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, para exigir al Gobierno Federal medidas inmediatas en favor de la protección de la Selva Maya.

De acuerdo con los reportes, alrededor de 30 personas participaron en la concentración, algunas de ellas formando una barrera en la base del monumento con pancartas y vestimenta de color rojo, mientras que al menos nueve activistas comenzaron a escalar la estructura de 104 metros de altura con el propósito de colocar una manta de 27 metros de largo por seis de ancho.

La acción, calificada por la organización como “no violenta”, inició cerca de las 6 de la mañana. En el lugar, los manifestantes desplegaron mensajes en los que denuncian la devastación de la Selva Maya, considerada una de las bio-regiones más importantes del país.

Hasta arriba

Al sitio arribaron elementos de seguridad para resguardar la zona, mientras los activistas continuaban con el ascenso que prevén alcance los 70 metros del monumento.