Activistas reportan al menos 2 mil muertos en represión

Al menos 2 mil personas han muerto durante las protestas en Irán, informaron activistas, mientras los iraníes pudieron llamar al extranjero con sus teléfonos celulares por primera vez el martes desde que las comunicaciones se interrumpieron durante la campaña de represión de las movilizaciones a nivel nacional.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos, que ha sido precisa en los disturbios anteriores de los últimos años, proporcionó el conteo más reciente. Se basa en información de simpatizantes en Irán.

El grupo afirmó que mil 847 de los fallecidos durante más de dos semanas de protestas eran manifestantes y 135 estaban afiliados al gobierno. Otros nueve niños murieron y nueve civiles que, según dijo, no participaron en las protestas pero también fueron asesinados.