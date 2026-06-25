Acto de reconocimiento del triunfo en Colombia

El presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que el reconocimiento del triunfo de Abelardo de la Espriella de la coalición “Defensores de la Patria”, por parte del candidato Iván Cepeda del “Pacto Histórico”, es un acto de grandeza que en mucho ayudará a superar la polarización y a transitar hacia la reconciliación nacional.

En un comunicado, dijo que los colombianos quieren trabajo bien remunerado, educación, empleo, salud, seguridad ciudadana y, sobre todo, un compromiso de los políticos colombianos con las causas de la gente.

“El pasado domingo, Colombia acudió masivamente a las urnas, lo hizo en civilidad y paz, para decidir quien deberá gobernar los próximos cuatro años. Hoy, jueces y órganos electorales han confirmado el triunfo de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda ha reconocido el veredicto de las urnas. Seamos responsables y generosos con la hermana República de Colombia y apoyemos el diálogo democrático para la construcción de acuerdos en esa nación”, expresó.

Señaló que la Copppal participó, dentro de los cauces legales establecidos por la autoridad en el proceso electoral y seguirá coadyuvando, como lo ha hecho desde su creación en 1979, a generar condiciones de paz y reconciliación entre los colombianos.

Subrayó que la Copppal confirma su compromiso permanente con la promoción y defensa de la democracia, con el fortalecimiento institucional, el diálogo político y la convivencia pacífica entre los actores sociales y políticos de nuestra región.