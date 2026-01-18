Acto desesperado e inútil el aseguramiento de cabañas

El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, calificó como un acto de desesperación el aseguramiento de su cabaña “El Rincón”, en la Sierra Tarahumara y consideró la medida como “ilegal e inútil” que, asegura, desahogará por vías jurídicas.

Por medio de una publicación en redes sociales, el actual senador de Morena escribió que el “MaruDuartismo” aseguró su cabaña por presunta corrupción, y dijo que esa acción es, como suele decirse, “patadas de ahogado”.

“La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y su impresentable fiscal han perdido la competencia del caso en dos resoluciones distintas, emitidas por jueces federales, lo cual ha sido ratificado por unanimidad por un Tribunal Colegiado de Circuito. Jurídicamente están acabados y moralmente derrotados”, expresó.

Al respecto, el morenista escribió que “el único recurso que les queda es continuar el golpeteo mediático” y “seguir gastando recursos públicos con los medios vendidos”, que, afirma, divulgan narrativas amarillista y sin sustento.