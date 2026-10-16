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Actualiza Defensa su código de conducta en el DOF

Octubre 16 del 2026
Actualiza Defensa su código de conducta en el DOF

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) actualizó su código de conducta en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde aborda la regulación de redes sociales, medios digitales e inteligencia artificial (IA).

En el apartado de Disposiciones generales refiere que el documento constituye el instrumento normativo que reúne los valores, normas éticas y pautas de competencia que rige la actuación de las personas servidoras públicas adscritas a la dependencia.

“Es responsabilidad de cada integrante contribuir, mediante su cumplimiento, a la erradicación de la corrupción y al fortalecimiento de un entorno laboral armónico, que consolide la ética institucional como pilar fundamental para la paz y la seguridad nacional”, indica el texto.

Remarca que las disposiciones de este código son de carácter obligatorio para todas las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en la Defensa en cualquiera de sus niveles jerárquicos, personal eventual y que perciba honorarios asimilados a salarios.

Asimismo, es un instrumento orientador para la conducta del personal que preste servicio social, prácticas profesionales u otras personas que no se encuentren previstas como servidoras públicas pero que contribuyen a las tareas de la institución.

Indica que el personal debe abstenerse de realizar cualquier acuerdo que comprometa al Estado mexicano.

Además, deberán fundar y motivar sus actos administrativos, manteniéndose actualizados en las reformas legislativas vinculadas a sus atribuciones.

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