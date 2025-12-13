Actualizan lista definitiva de factureros

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó la lista negra definitiva de los contribuyentes que señaló por el uso de facturas fiscales para respaldar operaciones inexistentes.

Incluye a 49 contribuyentes, tanto personas físicas como empresas, que a lo largo de todo el 2025 pasaron por un proceso luego de que se les notificó la presunción y tuvieron oportunidad de comprobar su inocencia.

Destaca una empresa con domicilio en Cuernavaca, Morelos, dedicada al transporte aéreo no regular de pasajeros y de carga sin rutas ni horarios fijos.

El motivo de quedar en la lista definitiva fue por emitir facturas en ausencia de activos y de personal sin capacidad material.

A todos ellos se les envió un oficio individual de presunción de incumplir con lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.