Actuará PJ contra quienes afecten a las mexicanas

La magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), Celia Maya García, dijo que en el Poder Judicial de la Federación (PJF) no tiene cabida ninguna actitud, desplante o criterio que implique siquiera un grado mínimo de afectación a los derechos de las mujeres.

Destacó que, en caso de que ocurriera, se procederá con rigor en contra de los infractores.

Al inaugurar el conversatorio “Justicia libre de violencia: el compromiso institucional con la igualdad”, en la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, y el inicio de los 16 Días de Activismo, manifestó que los Tribunales son el recurso del Derecho que puede hacer que cesen los ataques y se haga justicia en favor de los derechos de las mujeres y las niñas.

Detalló que esta conmemoración busca sensibilizar a la sociedad sobre la gravedad del problema que representa la violencia de género.

La magistrada presidenta expresó el apoyo para todas aquellas mujeres que viven en la angustia y el temor cotidiano de que su situación de riesgo escale.