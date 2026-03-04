Acuden diputados a primera gira internacional de 2026 en Madrid

Una comitiva de siete diputadas y diputados federales, así como un secretario técnico, acudieron a Madrid, España, el pasado 19 de enero.

Se trata de la primera gira internacional de la cámara baja realizada por congresistas mexicanos, a pesar del llamado que la presidenta Claudia Sheinbaum ha realizado para evitar el denominado Turismo Legislativo.

La delegación acudió a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, la cual tuvo lugar del 21 al 25 de enero de 2026 en la nación española, y de acuerdo con los documentos oficiales, acudieron “con el objeto de conocer las políticas en materia de turismo a nivel internacional, para que desde este Poder Legislativo podamos fortalecer el Desarrollo Turístico en nuestro país”.

Seis de los siete diputados son integrantes de la Comisión de Turismo, siendo estos, Tania palacios Kuri (PAN), presidenta dicho órgano legislativo; Luis Humberto Aldana Navarro (Morena); Carol Antonio Altamirano (Morena); Beatriz Milland Pérez (Morena); Magda Erika Salgado Ponce (Morena); y Liliana Ortiz Pérez (PAN).