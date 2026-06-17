Acuerdan alza salarial de 9 % a burócratas

La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) anunció que como resultado de las negociaciones con el Gobierno Federal, obtuvo 9 por ciento de incremento, entre salario y prestaciones, para los empleados del sector público, retroactivo al 1 de enero de 2026.

La FSTSE detalló que el acuerdo alcanzado con la Secretaría de Hacienda incluye percepciones adicionales como los estímulos económicos de fin de año (vales de Despensa), así como lo relacionado con el aguinaldo.

Lo anterior, como parte del ajuste del sueldo que beneficiará a los trabajadores agrupados en la Rama Operativa (administrativos y servicios generales), de aplicación general para la curva salarial del Sector Central, con énfasis en la fórmula estratégica de beneficiar con un mayor porcentaje a los trabajadores de menores percepciones.

A través de un comunicado, la FSTSE destacó además el acuerdo logrado para que ningún trabajador en su sueldo básico quede ubicado por debajo del salario mínimo general.

En lo que se refiere a las plazas de base, éstas deberán considerarse o aplicarse, sin excepción, conforme a la ley y el reglamento del escalafón vigente.

La FSTSE adelantó que “a la brevedad, estaremos dando a conocer el incremento salarial obtenido en la negociación con el Gobierno Federal para los trabajadores de la Rama Médica, Paramédica y Grupos Afines”.