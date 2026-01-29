Acuerdan arranque formal de la nueva revisión del TMEC

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló tras su reunión con el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, que se acordó iniciar conversaciones formales sobre posibles reformas estructurales al T-MEC, incluyendo el tema de las reglas de origen.

En un comunicado, Greer dijo que la reunión fue para abordar la relación comercial bilateral, así como la revisión del T-MEC, prevista para este año.

“Ambas partes reconocieron avances importantes en los últimos meses y acordaron mantener un diálogo intenso para atender las barreras no arancelarias”.

Respecto a la revisión del T-MEC, señala el comunicado, los funcionarios “coincidieron en iniciar conversaciones formales sobre posibles reformas estructurales y estratégicas, entre ellas reglas de origen más estrictas para bienes industriales clave, una mayor colaboración en minerales críticos y una mayor alineación de la política comercial externa para defender a los trabajadores y productores de Estados Unidos y México, y para combatir el dumping persistente de productos manufacturados en la región”.

Ebrard se reunirá con el secretario estadounidense de Comercio, Howard Lutnick, “para reanudar los trabajos” entre ambos países en el tema de los aranceles.

EUA advierte a Canadá por críticas comerciales

Por otra parte, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, advirtió el miércoles al primer ministro canadiense, Mark Carney, que sus recientes comentarios públicos contra la política comercial de Estados Unidos podrían volverse en su contra de cara a la revisión formal del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), el pacto comercial que protege a Canadá de los peores impactos de los aranceles del presidente Donald Trump.

Carney utilizó su discurso de la semana pasada en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, para condenar la coerción económica de las grandes potencias sobre los países más pequeños, y desde entonces ha discutido con Trump y Bessent sobre temas relacionados. El mandatario estadounidense amenazó el sábado con imponer un arancel del 100 % sobre las importaciones canadienses debido a un posible acuerdo comercial entre Ottawa y Beijing.