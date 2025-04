Este jueves, la Comisión de Legislación Consejo Universitario de la UNAM acordó, por unanimidad, la eliminación del artículo 15 del Reglamento del Tribunal Universitario, que preveía la suspensión o expulsión inmediata de académicos y estudiantes como medida provisional por actos vandálicos.

En un comunicado, la Máxima Casa de Estudios expuso que esta decisión será sometida a la aprobación del pleno del Consejo en su próxima sesión.

“Es importante reiterar que esta disposición no está vigente puesto que el Reglamento no ha sido publicado y el rector ha instruido que no se haga hasta que el Consejo sesione”, señaló.

Dijo que de esta manera, la Comisión atiende al principio universitario de escuchar y privilegiar el diálogo para construir normas que garanticen un entorno seguro.