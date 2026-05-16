Acuerdan extender alto al fuego Israel y el Líbano

Representantes de Israel y del Líbano acordaron en Washington extender por 45 días el alto el fuego declarado el pasado 16 de abril, anunció el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ejerce de mediador.

Además, las delegaciones de ambos países decidieron celebrar una nueva ronda de negociaciones de paz los próximos 2 y 3 de junio.

La delegación negociadora del Líbano en Washington declaró el viernes que la prolongación de la tregua con Israel y el establecimiento de un canal de seguridad allanan el camino hacia una “estabilidad duradera”, pero reclamo garantías de Estados Unidos.

“La delegación libanesa acoge con satisfacción el resultado de hoy”, señaló en un comunicado difundido por la presidencia libanesa después de que la tregua en la guerra entre Israel y Hezbolá se ampliara por otros 45 días.

“La extensión del alto el fuego y el establecimiento de un canal de seguridad facilitado por Estados Unidos proporcionan un espacio vital de respiro para nuestros ciudadanos (...) y avanzan en una vía política hacia una estabilidad duradera”.