Acuerdan IP y Hacienda mesas de trabajo

La próxima semana podrían iniciar las mesas de diálogo entre la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para abordar temas presupuestales, se dio a conocer en la sesión del Consejo Nacional del CCE, donde los empresarios tuvieron como invitado al secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora.

Al término del encuentro, el presidente del CCE, José Medina Mora, dijo que tendrán “diálogo la próxima semana para ver cómo lograr que aquellos que no pagan impuestos los paguen, pero que no se afecte a las empresas que sí pagan impuestos y que, simplemente, tienen bajo margen”.

Hay inquietudes

Explicó que los organismos cúpula del sector privado tienen inquietudes en torno al Paquete Económico 2027, por ejemplo, en el tema de limitar las deducciones, porque eso afecta a distribuidores de automóviles y mayoristas abarroteros.

Otro de los puntos que preocupa es el aumento de las concesiones ferroviarias porque ello impacta a las empresas al encarecerse los costos de ese transporte.

Afirmó que hay diálogo y preocupación porque hay medidas que afectan al sector privado, y por ello se establecerán las mesas de trabajo, además de que hay temas de largo plazo que se deben arreglar en el país. En la reunión, los empresarios plantearon al funcionario federal revisar los límites de las deducciones.

Piden atender pensiones; pueden “quebrar el país”

Al referirse a la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación que presentó el gobierno el martes pasado, dijo que es importante mantener el grado de inversión, disminuir el déficit del gobierno, desacelerar el ritmo del endeudamiento del país y el impulso a los proyectos productivos.

Sobre los temas de largo plazo que deben atenderse afirmó que “hay que arreglar temas de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de la Electricidad y como las pensiones, porque están creciendo de manera exponencial”.

Añadió que por el tema de pensiones “puede llegar a quebrar el país. Hay países que han quebrado por no atender el problema de pensiones. Estos son temas que hoy no nos afectan, pero que tenemos que atender desde hoy para lograr esta salud financiera del país”.