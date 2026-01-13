Acuerdan nuevas acciones para blindar ganado

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, sostuvo una reunión en Tampico, Tamaulipas, con el gobernador Américo Villarreal Anaya, y en Veracruz, con el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), Rodrigo Calderón Salas, ambas con la presencia de líderes ganaderos y la participación del cuerpo directivo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), encabezado por el director en jefe, Javier Calderón Elizalde.

A través de un comunicado, la dependencia informó que el propósito de dichas reuniones de trabajo fue acordar un plan de acción especial para contener y controlar el avance del gusano barrenador del ganado (GBG) en el centro y norte de Veracruz y en Tamaulipas, con acciones inmediatas a implementarse en las próximas semanas.

En ese sentido, explicó que las medidas acordadas incluyen el refuerzo del control de la movilización de ganado, 20 nuevas brigadas de campo para ampliar la cobertura, sumando un total de 170 personas, el aumento en la liberación de moscas estériles, capacitación y aumento en el número de trampas, entre otras.

Durante los encuentros, Berdegué Sacristán resaltó que el pilar central es el fortalecimiento continuo de las acciones para detener el avance de la plaga.

En su intervención, Villarreal Anaya reconoció el esfuerzo realizado entre los gobiernos federal, estatal y municipal, el Senasica, asociaciones ganaderas y los productores pecuarios y ganaderos, a quienes externó su optimismo por el plan de acción.

En representación de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, Calderón Salas presentó una serie de propuestas elaboradas con las agrupaciones de ganaderas y ganaderos del estado, de las cuales destacan el reforzamiento de los puntos de verificación de salud animal de Pánuco, Pueblo Viejo, Cosamaloapan, Puente Alvarado, Puente Papaloapan y La Tinaja; la implementación de cuatro módulos de inspección móviles en carreteras y entronques de salida hacia otros estados.