El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reconoció que todavía falta mucho por hacer para que las familias vivan con mayor tranquilidad y aseguró que cuanto más estrecha sea la coordinación, menos espacio tendrá la delincuencia para operar.

“En este tercer año de gobierno vamos a fortalecer la comunicación directa con cada entidad para que la información llegue a tiempo a quienes pueden actuar. Cuanto más estrecha sea nuestra coordinación, menos espacio tendrá la delincuencia para operar”, aseveró el funcionario durante la 32 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública.

Destacó que es fundamental que el Gabinete de Seguridad y las 32 entidades federativas trabajen como un solo equipo, además agradeció a las gobernadoras, a los gobernadores y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México su respaldo y su disposición para trabajar en coordinación con el Gobierno.

El titular de la SSPC señaló que en la presente administración la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aumentó su estado de fuerza en 60 %.

“Esto es un histórico que no había ocurrido, apenas en su primer año, en los próximos tres años va a tener un reforzamiento mucho más amplio que será de utilidad para los Estados”, aseveró.

Ampliará comunicación con entidades

Además, reconoció que todavía falta mucho por hacer para que las familias vivan con mayor tranquilidad y aseguró que cuanto más estrecha sea la coordinación, menos espacio tendrá la delincuencia para operar.

“En este tercer año de gobierno vamos a fortalecer la comunicación directa con cada entidad para que la información llegue a tiempo a quienes pueden actuar. Cuanto más estrecha sea nuestra coordinación, menos espacio tendrá la delincuencia para operar”, aseveró el funcionario.