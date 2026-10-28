Acuerdan retiro de bloqueos carreteros

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que acordó con representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y otras organizaciones del sector retirar definitivamente los bloqueos y suspender las manifestaciones del transporte de carga.

A través de un comunicado, explicó que durante la reunión también se acordó realizar mesas de trabajo con las dependencias competentes para abordar temas de seguridad carretera, infraestructura, asuntos fiscales, seguridad social y condiciones laborales.

En ese sentido, la dependencia detalló que, a través de la Subsecretaría de Gobernación y la Unidad de Gobierno, coordinará y acompañará estos encuentros para dar seguimiento a las peticiones y avanzar en la construcción de acuerdos.

Destacó que el diálogo permitirá encauzar las demandas del sector y construir soluciones mediante la coordinación institucional, evitando afectaciones a la ciudadanía y al libre tránsito.

Además, resaltó que el encuentro también contó con el acompañamiento de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

Transportistas realizan bloqueos intermitentes en Zacatecas

Mientras tanto, en Zacatecas por segundo día consecutivo un grupo de transportistas se mantienen en pie de lucha con la movilización nacional, sin embargo, en las últimas horas las acciones se han radicalizado con bloqueos intermitentes en la caseta de cobro, ubicada en el municipio de Calera sobre la carretera federal 45.

De acuerdo con el reporte de los propios manifestantes, la dinámica implementada consiste en bloquear la circulación durante media hora para posteriormente permitir el paso vehicular a lo largo de una hora, manteniendo habilitado únicamente un carril en ambos sentidos, además de que se permite libre paso sin que los automovilistas tengan que realizar pago alguno.

Los transportistas zacatecanos han mencionado que son diversas las demandas a nivel nacional en cuestión de seguridad y mejoras en las carreteras, en el caso de este estado mencionaron que están en malas condiciones las vías federales como la carretera Zacatecas-Saltillo, así como el tramo Osiris-Cuauhtémoc que conduce a Aguascalientes, entre otras más.