Acuerdan votar en contra de reforma electoral

En vísperas de que el próximo lunes la presidenta Claudia Sheinbaum presente la propuesta de reforma electoral, senadores y diputados del PVEM acordaron votarla en contra ya que no se escucharon sus propuestas de modificación.

El senador Luis Armando Melgar confirmó que las negociaciones en la Secretaría de Gobernación y con los dirigentes de Morenas se rompieron y la decisión de los ecologistas es votar en contra.

En entrevista dijo senadores y diputados votarán en contra porque “no aceparon nuestras propuestas”.

Propuestas

Recordó que las propuestas del PVEM son: no modificar el actual esquema de candidaturas plurinominales, no recortar presupuesto, ni quitar autonomía al Instituto Nacional Electoral y no disminuir el financiamiento a partidos.

En la reducción de los plurinominales que propone Morena, apuntó que “no estamos de acuerdo con que cambien las fórmulas”.

“No porque seamos partidos aliados nos tenemos que someter, sino realmente tenemos que ver por qué es lo que le conviene a la democracia, qué es lo que le conviene al país para que sean reglas claras”, agregó.

Temas

Cabe destacar que esta semana la presidenta Sheinbaum adelantó que la iniciativa que presentará el lunes busca abaratar comicios, evitar listas plurinominales cupulares, facilitar el voto en el extranjero y fortalecer la democracia participativa.