Acuerdo con EE. UU. no está cerca: Irán

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, afirmó que “no podemos afirmar necesariamente que hayamos llegado a un punto en el que el acuerdo esté cerca” con Estados Unidos, en medido las especulaciones sobre un posible fin de la guerra.

El diplomático hizo la afirmación en referencia a la llegada a este país del jefe del Ejército de Paquistán, Asir Munir, mediador con Estados Unidos, y confirmó que una delegación qatarí se encuentra también en Teherán como parte del proceso negociador.

Bagaei dijo que las diferencias con Estados Unidos son “profundas y amplias”, por lo que no es posible alcanzar un resultado en unas pocas semanas de negociaciones.

Entre las cuestiones que se están negociando con Washington mencionó el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el estrecho de Ormuz y el bloqueo de los barcos y puertos iraníes por parte de Estados Unidos.

Teherán se encuentra sopesando una nueva propuesta estadounidense, dijo el jueves Bagaei, quien aseguró que se han realizado varias rondas de “intercambio de mensajes” en los últimos días.

Hay un ligero avance: Rubio

El secretario de Estado de EUA, Marco Rubio, afirmó que se ha producido un “ligero avance” en las conversaciones con Irán, pero advirtió de que no puede instaurarse un sistema de peaje en una vía marítima internacional como el estrecho de Ormuz.

A su vez, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que Irán “se muere por llegar a un acuerdo” con Washington para poner fin al conflicto.