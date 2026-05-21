Acuerdo contra importación ilegal de combustible

Pagar el impuesto en los Estados Unidos mediando convenio de coordinación entre las haciendas públicas de México y Estados Unidos, propuso Gerardo Peña Flores, diputado local y coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas.

Destacó que, en el marco de las negociaciones de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, propuso un punto de acuerdo para eliminar de raíz la importación ilegal de combustible a nuestro país.

“La iniciativa contempla la celebración de un convenio entre las haciendas públicas de México y los Estados Unidos a efectos de que la venta de combustible con fines de exportación hacia suelo mexicano el impuesto sea pagado en los Estados Unidos y transferidos mediante convenio a la hacienda pública nacional”.

De esa manera, dijo, se acabaría con el atractivo de evitar el pago del impuesto y el negocio que ello conlleva desincentivando así la importación ilegal.

Esto generaría un incremento en la recaudación, recursos que podrán ser utilizados para los proyectos prioritarios y beneficiar a las entidades federativas entre ellas a Tamaulipas para respaldar las acciones esenciales, aseguró el diputado.