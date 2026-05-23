Acuerdo global con la UE fortalece la inversión

En el marco de la VIII Cumbre México-Unión Europea y la firma del Acuerdo Global Modernizado, ambas partes indicaron que se alcanzó un “nuevo capítulo” en su asociación estratégica, y reconocieron la sólida relación económica que mantienen.

Después del encuentro de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la delegación Europea, titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y presidente del Consejo Europeo, António Costa, las partes indicaron que la Cumbre marca un nuevo capítulo en la asociación estratégica de inversión.

Acogieron “con satisfacción” la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica en Materia Política, Económica y de Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una Parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por Otra (Acuerdo Global Modernizado), junto con el Acuerdo Comercial Interino.

Destacaron la construcción, en más de 25 años, de una relación económica madura, productiva y profundamente integrada. Esta modernización, apuntaron, reforzará aún más el diálogo político, la cooperación y los flujos de comercio, inversión, ciencia, tecnología e innovación.

Agregaron que en los últimos 25 años, el comercio bilateral se ha cuadruplicado.

Diálogo de Alto Nivel

Dentro de la Declaración Conjunta de la Cumbre de México—Unión Europea se detalla que acordaron poner en marcha un Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad y Migración.

“Subrayamos la importancia de la cooperación policial y judicial internacional en la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico ilícito de drogas”.

Abundaron que seguirán promoviendo la cooperación entre las autoridades relevantes y con la Europol, “dicha cooperación se regirá por los principios de responsabilidad compartida”.