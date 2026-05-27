Acumula un segundo citatorio Maru Campos

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue citada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ahora, acusada del delito de secuestro denunciado por Javier Corral.

La mandataria estatal lamentó que se le acuse de delitos “sin una sola prueba” por haber desmantelado un narcolaboratorio, hecho en el que se denunció la presencia de agentes de la CIA.

Lamentó que se haya formalizado la petición para un juicio político para destituirla y acusó que fue citada inconstitucionalmente a comparecer en el Ministerio Público Federal y ahora se intenta abrir un caso que ya estaba cerrado.

A través de un video, Maru Campos explicó que el nuevo citatorio es por una denuncia del exgobernador Javier Corral por presunto secuestro.

La gobernadora afirmó que esta acusación se dio luego que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentó arrestar al, ahora, senador Javier Corral en el bar “Gin Gin”, por los presuntos delitos de peculado y desvío de recursos.

“Fue cuando intervinieron altos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México para impedirlo, lo recuerdan, el muy vergonzoso caso del bar Gin Gin”, dijo.