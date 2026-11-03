Acumula Yucatán más de 13 mil casos históricos de VIH

Ante la necesidad de fortalecer la cultura de la salud sexual y el autocuidado, Pablo Alemán Góngora, presidente de la asociación civil RepaVIH, advirtió sobre la urgencia de eliminar los estigmas y prejuicios que aún rodean a las personas portadoras del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Explicó que el virus puede permanecer sin manifestaciones evidentes durante un periodo prolongado, lo que hace imposible identificarlo únicamente a partir de la apariencia física o el estado de salud de una persona.

En Yucatán se han acumulado más de 13 mil casos históricos de VIH desde 1983 hasta la fecha, con un registro oficial de 13 mil 13 personas diagnosticadas, según el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA (Censida).

Por su parte, la Secretaría de Salud Federal señaló que, al cierre del mes de septiembre de 2026, Yucatán contabiliza 129 casos confirmados de VIH, lo que ubica a la entidad en el rango alto de contagios en el país.