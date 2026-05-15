Acusa Añorve deterioro en relación México-EE. UU.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, responsabilizó al Gobierno Federal por el deterioro en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, al acusar que la administración federal privilegió una agenda de confrontación ideológica que hoy genera costos económicos y comerciales para el país.

Tensión

El senador guerrerense sostuvo que las tensiones con Washington no surgieron de manera espontánea, sino que son consecuencia de decisiones políticas y diplomáticas tomadas por los gobiernos de la Cuarta Transformación, particularmente en temas de política exterior y cooperación bilateral.

Añorve Baños señaló que Morena respaldó abiertamente a gobiernos como los de Cuba y Venezuela, mantuvo apoyo político y energético a La Habana, participó en bloques internacionales contrarios al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

T-MEC afectado

El legislador priista advirtió que esa estrategia ya comenzó a tener consecuencias directas para México en materia económica y comercial, en medio del endurecimiento de las negociaciones rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Entre los efectos que enlistó, mencionó la imposición de aranceles de hasta 50 por ciento en sectores estratégicos, el riesgo para miles de empleos e inversiones, así como presiones para que empresas trasladen operaciones y plantas manufactureras hacia territorio estadounidense.

“Mientras otros países negocian con inteligencia, Morena responde con discursos patrioteros que no sirven para nada”, acusó, al insistir en que el país requiere una política exterior basada en cooperación, diplomacia y estrategia, y no en confrontaciones ideológicas.