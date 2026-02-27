Acusa Arriaga de impedir su regreso como académico

Será hasta agosto próximo cuando el exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga, se reintegre como académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ); así lo acordó el Consejo Académico de esta institución educativa.

Según medios locales, el miércoles el órgano colegiado tomó conocimiento del escrito presentado por Arriaga, en el que informó la conclusión de su encargo en la SEP para integrarse de nuevo a la plantilla docente.

Pero los integrantes del Consejo Académico, órgano colegiado clave que gestiona, regula y aprueba asuntos académicos esenciales, incluyendo la creación o modificación de planes de estudio, reglamentos internos y políticas docentes, resolvieron por unanimidad que el académico se reintegre a sus labores al comenzar el ciclo escolar del segundo semestre de 2026.

“Ganó @MaruCampos_G Y @mario_delgado, pero esto no es el fin… ¡Nuestra lucha no es laboral, no es por puestos, es por una educación democrática, emancipadora, crítica y popular!”, escribió hoy Arriaga en su cuenta de X.