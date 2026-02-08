Acusa Ceteg represión del gobierno de Yucatán

La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) acusó al gobierno de Yucatán, encabezado por el morenista Joaquín Díaz Mena, de haber “levantado” y golpeado a dos docentes en Mérida al término de una movilización previa a la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE.

“La paz que presume el gobierno estatal no es resultado del bienestar social ni de la satisfacción popular, sino una paz inducida, sostenida mediante el uso del aparato coercitivo del Estado, la criminalización de la protesta y la operación de grupos que actúan vestidos de civil para contener, amedrentar y disciplinar a los movimientos sociales”, expresó la Ceteg en un comunicado.

Dijo que la agresión, cometida en un espacio público y altamente transitado, “confirma que quienes la ejecutaron actuaron con total impunidad y bajo una lógica de intimidación, evidenciando seguimiento, hostigamiento y castigo dirigido contra quienes nos organizamos como parte consciente de la clase trabajadora y defendemos nuestros derechos colectivos”.