Acusa Claudia propaganda política por apagones

Ante los apagones que se han registrado en Yucatán en las últimas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que hay una propaganda política por la oposición “que no tiene nada que ver con la realidad”.

No obstante, la mandataria indicó que hay suficiente energía eléctrica y “habrá más” por medio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Por cierto, aprovecho para decir que la campañita que traen de que no hay electricidad, de que no hay suficientes plantas de abastecimiento, nada que ver. Hay un programa de mantenimiento normal de Comisión Federal de Electricidad que realiza y hay suficiente energía eléctrica para Yucatán y va a haber más porque viene el gasoducto y también una nueva planta de abastecimiento que requiere para que no haya engaños, que no haya propaganda, que no tiene nada que ver con la realidad.

“(...) el pueblo lo sabe, pero hay que decirlo porque si no luego se van con la finta también porque les gusta hacer propaganda política, no información sino propaganda política”, aseguró Sheinbaum Pardo.

Supervisa construcción de hospital

Por otro lado, la jefa del Ejecutivo federal supervisó la construcción del hospital general “Agustín O’Horán” del IMSS Bienestar, que cuenta con una inversión de más de cuatro mil 700 millones de pesos (mdp), beneficiará a 2.1 millones de personas del sureste mexicano y será inaugurada en diciembre.

“La maravilla que se abre este diciembre, en diciembre se abre este hospital en Mérida, Yucatán, para todas y todos los yucatecos; un hospital extraordinario, ¿Si saben quién lo construyó? Los ingenieros militares, que es también de lo mejor que tiene nuestro país. No sé si alcanzaron a ver las fotografías, pero va a tener 16 quirófanos de último nivel perfectamente equipados, y también deben funcionar los centros de salud para que no se venga directo al hospital, sino que realmente sea para un padecimiento mayor”, informó.

Recordó que esta obra es parte de un proceso de transición para consolidar un solo Sistema Nacional de Salud Pública, en el que las mexicanas y mexicanos puedan obtener una credencial que les permita recibir atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y el IMSS Bienestar, sin importar su derechohabiencia.

Asistencia de México al G7

En otro tema y al asegurar que fue invitada a la Cumbre del G7 en Canadá porque el pueblo de México es un ejemplo internacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que los paisanos en Estados Unidos (EE. UU.) son “maltratados”, por lo que mencionó que son los mejores trabajadores del mundo.

“¿Y saben por qué nos invitaron a México (al G7)? Por ustedes, por lo que representa el pueblo de México, visto a nivel internacional. Un pueblo justo, digno, honesto, trabajador”, dijo.

Señaló que el pueblo es un ejemplo en el Estado y también en EE. UU., “porque nuestros paisanos y paisanas, que a veces los maltratan, que se oiga bien y que se oiga fuerte, son los mejores trabajadores del mundo”.

Reiteró que los mexicanos y mexicanas en territorio estadounidense hacen funcionar a la economía de ese país vecino, por lo que México brilla en el “concierto de las naciones”.

“Estamos viviendo un momento extraordinario y la fuerza que tiene la presidenta no es otra que la fuerza que tiene el pueblo de México. Por eso México brilla hoy en el Concierto de las Naciones”, dijo Sheinbaum Pardo.

El pasado martes, la mandataria federal habló por teléfono con su homólogo norteamericano, Donald Trump, donde acordaron tener un “acuerdo global” en diversos temas como seguridad y migración, esto luego que se fue de la Cumbre del G-7 donde iban a tener una reunión bilateral.