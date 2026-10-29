Acusa CSP campaña para vincular a Taddei con Morena

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que existe una campaña para vincular a la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, con Morena y afirmó que ella fue designada por la Cámara de Diputados a través de un sorteo en 2023.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo sostuvo que “ahora hay una campaña de que Taddei era de Morena, no. Ella entró al Instituto Electoral en el 2014 en Sonora”.

En ese sentido, explicó que Taddei Zavala “entra al Instituto Electoral o al OPLE de Sonora en el 2014. ¿Quién vota para que ella quedé? La mayoría de los consejeros. ¿Quién estaba entonces? Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, todos los que conocemos. Todos ellos aprobaron a Guadalupe Taddei en Sonora en el 2014. Morena todavía ni existía como partido político.

“Es muy importante que se sepa, porque ahora parece que llegó Morena al Instituto Electoral, no. Ella se eligió a través de una tómbola o de un sorteo, porque no hubo las dos terceras partes”, dijo.

La mandataria reiteró que si Taddei Zavala cometió algún ilícito en el órgano electoral que “se investigue y que se haga la auditoría profunda del Instituto Nacional Electoral y el deslinde de responsabilidades”.

Pide indagar a contratistas de material electoral de INE

Además, pidió investigar la participación de los contratistas relacionados con la producción de papelería del INE, quienes, afirmó, tienen más de 20 años con contratos.

Expresó que “tiene que hacerse la auditoría y la participación de estos empresarios y cómo se formaron, quién los promovió para tener los contratos desde hace más de 20 años”.

Evalúa asistir a Cumbre Iberoamericana en Madrid

En otro tema, la mandataria federal informó que evalúa asistir a la Cumbre Iberoamericana, prevista para los días 4 y 5 de noviembre en Madrid, España.

Detalló que no ha definido su asistencia debido a que en noviembre también tiene previstas otras actividades internacionales, entre ellas la APEC en China y en diciembre la reunión del G20 en Miami, Estados Unidos.

Señaló que analiza la posibilidad de viajar a España, aunque indicó que también debe atender los asuntos nacionales.

“Estamos evaluando a ver si podemos ir. Y bueno, vamos a tratar”, expresó.

Responde a Marine Le Pen

Así también, la presidenta respondió a la candidata ultraderechista, Marine Le Pen, quien dijo que “no dejará que Francia caiga en la mexicanización con los cárteles. Erradicaremos sin descanso esas organizaciones criminales considerándolas terroristas.

“Está mal informada, porque la mexicanización, que debería llegar a todo el mundo, es la de los valores del pueblo de México: de honestidad, de amor, de solidaridad, de fraternidad, que hacen mucha falta hoy en el mundo entero”, declaró Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina de ayer miércoles 28 de octubre.

Expresa solidaridad al pueblo español por choque de trenes

Durante la mañanera, la presidenta expresó su solidaridad con el pueblo español por el choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido este miércoles al sur de Madrid, que dejó al menos 64 personas fallecidas.

Lamentó la tragedia y manifestó su respaldo a las víctimas y sus familias, así como al pueblo español ante el accidente ferroviario.

“Todo lo que podamos abrazar al pueblo español por este accidente terrible del tren. Y lo que podamos hacer también, nuestra solidaridad y abrazo al pueblo español”, expresó.